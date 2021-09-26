В Подмосковье школьницы избили сверстницу до потери сознания

В паблике «Раменское. Жуковский» в «ВКонтакте» появилось сообщение о жестокой драке подростков, которая произошла накануне в Раменском. По данным авторов паблика, серьезно пострадала одна из школьниц.

По предварительным данным вечером в субботу 25 сентября порядка пяти подростков участвовали в драке. Одну из девушек они избили до потери сознания.

Очевидцы видели, как одна из школьниц прыгала на голове у пострадавшей сверстницы. При этом другие участники избиения держали девушку, чтобы она не сбежала.

В итоге подростки покинули место инцидента, а избитую школьницу госпитализировали.

В каком она сейчас находится состоянии, не сообщается. // МК