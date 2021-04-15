В Польше задержали хакеров из Украины и Беларуси, которые похитили почти $400 тысяч

Полиция города Катовице (Польша) задержала 19 хакеров родом из Беларуси и Украины, которым, по версии следствия, удалось обмануть несколько сотен человек.

Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza, передает УНН.

“Они являются членами организованной преступной группы, специализирующейся на взломе банковских счетов и хищении собранных там средств”, — заявила пресс-секретарь полиции Катовице Александра Новара.

По версии следствия, задержанные начиная с декабря 2020 года и заканчивая апрелем 2021 года отправляли SMS-сообщения (всего — 280 тысяч) с таким текстом: “Ваша посылка задержана из-за недоплаты в размере 0,5 злотого. Извините за причиненные неудобства. Пожалуйста, оплатите ее”. К сообщению прикреплялась ссылка, ведущая на фейковую страницу “банка” для оплаты.

Как только пользователь переходил по ссылке, мошенники получали контроль над банковским счетом и переводили деньги себе. Ущерб оценили в полтора миллиона злотых, или порядка 394 тысяч долларов.