Поліцейські затримали молодика за пограбування пасажира столичного метро

Зловмисник відібрав сумку у чоловіка у вагоні потягу на станції метро «Академмістечко». Хлопець намагався втекти, однак його оперативно затримали. На час слідства він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

До поліцейських на станції метрополітену «Академмістечко» за допомогою звернувся 52-річний киянин та повідомив, що невідомий відібрав у нього сумку з особистими речами.

«Потерпілий детально надав нам опис ймовірного грабіжника, якого ми затримали при виході зі станції. У правопрушника виявили сумку з речами, які належали потерпілому. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний громадянин іншої держави», — розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – нічний домашній арешт. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Києва