В Польщі українець убив дружину та двох дітей

ЗМІ повідомили, що 42-річний українець убив свою дружину та двох доньок у польському місті Пущиково

Польське видання Wiadomosci повідомило, що 42-річний українець убив дружину та двох доньок у Пущикові в Польщі.

Інформацію про трагедію кореспондентці УНН підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко.

МЗС в курсі цієї справи. Генеральне консульство України у Вроцлаві взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування – повідомив Олег Ніколенко.

Про вбивство поліцію сповістив службовець, до якого звернувся 42-річний українець та зізнався, що вбив свою дружину та двох доньок.

У будинку підозрюваного знайшли тіла трьох людей, які лежали в одній із кімнат, накриті ковдрою. Серед них 29-річна жінка та двоє її дітей. Дівчинкам було всього чотири та півтора роки. Усі троє вбитих були громадянами України.

Wiadomosci, посилаючись на слова прокуратури Познані, повідомили подробиці вбивства. За даними видання, імовірно, чоловік зловживає алкоголем, не працює та має борги, тому після сварки з дружиною вирішив скоїти злочин. Коли його родина вже спала, він зайшов в кімнату і задушив жінку. Потім одна з доньок прокинулася, тому чоловік вбив її, а потім і її сестру.