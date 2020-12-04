В порту «Черноморск» задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество

Гражданин Израиля прибыл в Украину из Турции.

В морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчина задержан вечером 3 декабря.

Отмечается, что злоумышленник – гражданин Израиля – два года находился в международном розыске за мошенничество. В порт «Черноморск» он прибыл паромом из Турции.

«Во время проверки по базам Интерпола пограничники установили, что этот человек давно разыскивается за мошенничество», — сообщили в пресс-службе.

О факте задержания пограничники проинформировали Украинское бюро Интерпола. Иностранца передали сотрудникам Нацполиции.