В предновогоднюю ночь в Мелитополе жестоко избили двух таксистов и разбили машину

Водители местных фирм такси даже объявили общий сбор, чтобы обсудить как противостоять подобному. Стали известны подробности конфликта.

На водителя такси, который приехал на ул. Вишневую, напали ромы. Они приставили мужчине нож к горлу, но он успел вызвать подмогу. На помощь приехала всего одна машина, водитель которой также стал жертвой нападения. Ему проломили голову табуретом, после чего обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, злоумышленники разбили одну из машин. У автомобиля вмятины на капоте, а салон засыпан осколками лобового стекла и залит кровью.

Таксисты уверены, что правоохранители хотят замять дело и боятся, что нападения будут продолжаться.

Тем временем, в полиции сообщают, что обстоятельства происшествия устанавливают участковые:

«30 декабря около первого часа ночи в Мелитопольский отдел полиции обратились двое местных жителей 1998 и 1991 годов рождения, которые оказывают услуги такси по перевозке пассажиров, с заявлениями о том, что на улице Вишневой в Мелитополе в ходе конфликта неизвестные повредили автомобиль «Ланос» и нанесли им телесные повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Полиция установила всех участников конфликта. В настоящее время участковые офицеры полиции по данному факту проводят проверку, в ходе которой будут установлены все детали произошедшего». // ria-m.tv