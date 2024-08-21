У Полтаві поліція затримала вбивцю місцевої жительки

Подія, внаслідок якої загинула людина, сталася 18 серпня близько 23:30 в Шевченківському районі Полтави. Поліція затримала підозрюваного.

Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції, зазначив:

«Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між 59-річним полтавцем та 36-річною місцевою мешканкою виникла сварка, під час якої чоловік вистрелив у жінку з револьвера. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Причетного до вбивства фігуранта затримано у відповідності статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід тримання під вартою строком 60 діб, без права внесення застави. Також встановлено, що чоловік раніше вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічного злочину».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за пунктом 13 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)