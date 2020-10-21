В окно издания в Одесской области бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

“В редакцию издания в Одесской области бросили „коктейль Молотова“. В ночь на 21 октября совершен поджог редакции… в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора… Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок. Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что местное издание опубликовало видеообращение Романа Варшанидзе, записанное круг обгоревшего редакционного помещения.

“Журналист информирует, что по свидетельству свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции. В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя”, — указано в сообщении.

Сообщается, что на место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.

По словам Романа Варшанидзе, их издание и дальше будет в эфире и их не сломать, но он надеется, что правоохранители расследуют как поджог редакции, так и его недавнее избиение.

“Накануне местных выборов избиения независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине. Правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в это избирательное время”, — сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.