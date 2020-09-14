В результате стрельбы в Никополе погибли двое мужчин
В Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин.
Об этом сайту «Сегодня» рассказали в местной полиции.
По словам спикера полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, после стрельбы мужчин госпитализировали в больницу, но они от полученных огнестрельных ранений скончались.
«Устанавливаются все обстоятельства происшедшего и возможные другие причастные лица», – отметила Старчевская.
Кроме того, по данным полиции, в городе объявили план «Сирена».Tweet