В результате стрельбы в Никополе погибли двое мужчин

В Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин.

Об этом сайту «Сегодня» рассказали в местной полиции.

По словам спикера полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, после стрельбы мужчин госпитализировали в больницу, но они от полученных огнестрельных ранений скончались.

«Устанавливаются все обстоятельства происшедшего и возможные другие причастные лица», – отметила Старчевская.

Кроме того, по данным полиции, в городе объявили план «Сирена».