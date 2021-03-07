В результате стрельбы в центре Одессы пострадали три человека

В центре Одессы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, после чего началась стрельба. В результате инцидента получили ранения три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел в воскресенье ночью, 7 марта, на Екатерининской улице. Между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников начал стрелять из травматического оружия.

Стрелком оказался 32-летний мужчина. Трое людей получили непроникающие ранения. Медицинскую помощь им оказали на месте. Участники инцидента задержаны и дают полиции пояснения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).

По информации местных СМИ, стреляли в популярном караоке-ресторане «Vanity».

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»