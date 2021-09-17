В результаті конфлікту 64-річний чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибухівку

В результаті сусідського конфлікту 64-річний чоловік кинув перед автомобілем сусідів невстановлений вибуховий предмет. Внаслідок вибуху легкі тілесні ушкодження отримав водій автомобіля «Renault».

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 17 вересня, близько 14-ї години від пасажирки автомобіля. Як встановили правоохоронці, сусід кинув вибуховий предмет, коли автомобіль сусідів проїжджав повз його будинок. Внаслідок вибуху 62-річний водій автівки отримав легкі травми, також пошкоджено автомобіль.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба ГУНП. Правоохоронці опитують потерпілого та свідків події. Чоловіка, причетного до злочину, доставлено до відділення поліції та затримано в порядку ст. 208 КУпАП. Встановлюються всі обставини події.

Слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області