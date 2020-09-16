В РФ подруга массажистки украла у нее массажное кресло

31-летняя жительница российского города Гусиноозерска задержана полицией Бурятии, ее подозревают в крайне габаритной краже. Злоумышленница украла массажное кресло у своей приятельницы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Дело было так. Пять лет назад массажистка перебралась из Гусиноозерска в Иркутск. Свое кресло она перенесла из салона в собственную квартиру и сдала жилье знакомой. Та съехала через год, но продолжала за квартирой присматривать.

В середине сентября иркутянка приехала в родной город, но массажного кресла дома не обнаружила. Приятельница ей ответила, что на время унесла кресло к родителям. Это оказалось неправдой, пишет МК.

После возбуждения уголовного дела горожанка призналась – она сдала кресло в скупку. Ущерб составил 55 тысяч рублей. Женщина не привлекалась раньше к ответственности. Она замужем, воспитывает двоих детей.