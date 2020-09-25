В РФ задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки и женщины

Тело Леры, которая вышла из школьного автобуса и исчезла, нашли в безлюдном месте. Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как она уходит с мужчиной — бывшим любовником матери. При этом предполагаемый убийца подозревается в ещё одной расправе.

В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки 34-летний Павел Сурков, пишет Telegram-канал Mash. Он был ранее неоднократно судим за грабежи, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, он убил еще одну женщину. Днем полицейские обнаружили её тело в собственной квартире.

К поискам пропавшей в четверг Леры, которая вышла из школьного автобуса и исчезла, были подключены волонтеры. Они нашли ее тело в безлюдном месте. Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как она уходит с мужчиной. При этом предполагаемый убийца подозревается в ещё одной расправе. В городе Бор днём 24 сентября в одной из квартир было обнаружено тело женщины с множественными порезами на лице. Жилье было разгромлено.

По всей вероятности, мужчина, который был бывшим сожителем матери погибшего ребенка, убил девочку из мести. Накануне мужчина приезжал к своей экс-возлюбленной и угрожал отомстить за то, что она прекратила отношения с ним, пишет «Комсомольская правда». Об этом читайте в материале МК «В нижегородском убийстве 9-летней девочки подозревается отвергнутый любовник матери». // МК