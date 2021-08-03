В России девочка выпрыгнула с балкона, спасаясь от папаши-насильника

Она получила тяжелые травмы, мужчину задержали

Отец отправил младшего сына гулять, чтобы изнасиловать… свою несовершеннолетнюю дочь. Спасаясь от отца-извращенца, девочка выпрыгнула с балкона 4-го этажа.

Как стало известно «МК», шокирующий случай произошел в Люберцах 2 августа. В квартире находились 45-летний глава семейства, его 17-летняя дочь и 12-летний сын. Супруга мужчины и 19-летний сын были на работе. На данном этапе своей жизни мужчина остался без работы и частенько злоупотреблял алкоголем. Так произошло и в этот день.

Уже находясь в состоянии опьянения, он решил изнасиловать свою собственную дочь. Для этого горе-папаша отправил гулять на улицу сына, а когда закрыл за ним дверь на замок, начал приставать к девочке. Он предложил ей заняться сексом, а когда она в категоричной форме отказала, ударил ее несколько раз по лицу. Тогда девочка стала бегать от подонка по квартире, пыталась открыть дверь, чтобы сбежать, но у нее не получалось. Негодяй успел снять с дочери трусы, но она снова вырвалась и выбежала на балкон. Дальше бедняжке деваться было некуда, и, увидев приближающегося ополоумевшего и пьяного родителя, она выпрыгнула с балкона. Приземление оказалось неудачным: у девочки перелом позвоночника, лодыжки и закрытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое.

Очевидцы вызвали полицию и «скорую помощь», которая госпитализировала пострадавшую. Девочка успела рассказать полицейским о зверствах своего отца, и того сразу задержали. Пока он не особо сотрудничает со следствием, а вот девочку удалось опросить, и она рассказала, что это не единственный случай попытки изнасилования со стороны отца. В сентябре 2020 года он также, будучи пьяным, пытался вступить с ней в половой контакт. Испугавшись, дочь ничего тогда никому не рассказала.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.