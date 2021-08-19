В России грабитель взорвал семь банкоматов, но денег не «добыл»

В Подмосковье полиция задержала таксиста, который попытался обчистить банкоматы. Для этого он взорвал устройства, но добраться до наличных так и не смог.

Об этом сообщает Life со ссылкой на правоохранительные органы.

Попытку взлома злоумышленник совершил 18 августа в Подольске. Он заложил взрывное устройство под один из банкоматов. В результате оказались повреждены сразу семь устройств, а также камеры видеонаблюдения. Но достать деньги из банкоматов грабителю так и не удалось.

На видеозаписи с места происшествия видно, как мужчина заходит в помещение и подкладывает некий предмет с проводом под крайний банкомат. Затем он выходит на улицу, а в помещении происходит взрыв.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, но уже следующей ночью его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», «Умышленное уничтожение имущества» и «Приготовление к преступлению». Задержанный находится в изоляторе временного содержания. // МК