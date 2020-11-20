В России мужчину зарезали из-за просьбы надеть маску

Словесная ссора в маршрутке переросла в драку

В Санкт-Петербурге, Россия правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жителя Ленинградской области из-за просьбы надеть маску в салоне автобуса

Как рассказали в пресс-службе МВД РФ, убийство произошло 17 ноября. Мужчина возвращался с корпоратива на маршрутном автобусе. В транспорте у него возник конфликт с пассажирами, после того как он сделал мужчине и женщине замечание, попросив надеть медицинские маски.

Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте. В результате мужчине было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.

Подозреваемым оказался 40-летний уроженец Оренбургской области. Задержанный ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и оборот наркотиков. По факту убийства возбудили уголовное дело. // Сегодня