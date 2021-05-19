В России педофил 16 лет издевался над родной дочерью

Изобличили его уже после взросления девочки

16 лет продолжались мучения москвички, которая пыталась оградить дочь от ее отца-педофила. Женщина подозревала мужа в нездоровом влечении к ребенку, но была уверена, что ей никто не поверит.

Как стало известно «МК», впервые мать заподозрила неладное в 2004 году, когда малышке было шесть лет. Женщина заметила, что мужчина посадил ребенка себе на колени и находится в возбужденном состоянии. И с тех пор она старалась не оставлять дочь с мужчиной наедине.

Впрочем, через некоторое время ей пришлось лечь в больницу с младшим ребенком, чем и воспользовался подонок. Он под видом игры завел девочку в ванную и там надругался.

Узнав об этом, несчастная мать обратилась к специалистам одного из столичных центров. Но там ей пояснили, что ребенок эмоционально не пострадал, поэтому обращаться в правоохранительные органы нет смысла – только потеря времени и нервов. Впрочем, доказательств преступления также не было.

Запечатлеть преступные действия супруга родительница пыталась на скрытую видеокамеру, спрятанную в кулоне. Однако извращенец снял украшение с шеи дочери и испортил.

Пыталась женщина воздействовать и разговорами. Однако изувер категорически все отрицал. Более того, обвинял супругу, что она настраивает детей против отца.

В 2008 году девочка попала в больницу, после общения с психиатрами ее состояние стабилизировалось. Но по возвращении домой мужчина продолжил истязания дочери – самоудовлетворял себя в присутствии девочки и показывал порноролики.

Разменять квартиру женщина, сотрудница госучреждения, не могла: жилье было муниципальным, пришлось бы обеспечивать мужа квадратными метрами, а денег на это не было. Кроме того, негодяй выполнял родительские обязанности по отношению к сыну.

Женщина развелась с супругом, однако жить они продолжили в одной квартире. Несчастная мать могла полагаться только на свою бдительность и постоянный контроль за детьми и мужчиной.

Привлечь педофила к ответственности удалось только после пандемии: находясь на карантине, он начал слать похабные сообщения уже взрослой дочери (мать к этому времени сумела снять для девушки отдельное жилье и отселить ее).

В итоге москвичка все-таки обратилась в правоохранительные органы и написала заявление на бывшего супруга. 49-летний мужчина задержан. Ему грозит арест.