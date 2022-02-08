В России пенсионер убил не пусткавшую его домой любовницу

В Кузбассе перед судом предстанет 65-летний житель города Калтана, он до смерти избил свою любовницу, которая не пускала его домой. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, пенсионер вернулся домой пьяным и не смог открыть дверь. Его 62-летняя сожительница его не впускала. Когда мужчина все же смог зайти, начался скандал. Сообщается, что женщина тоже была нетрезвой. В итоге пенсионер ударил ее кулаком по голове, женщина упала. Лишь утром он заметил, что она умерла.

«Примечательно, что обвиняемый сам вызвал сотрудников полиции. Правда, пояснил, что когда вернулся домой, женщина уже была мертвой, а про то, что бил ее, умолчал. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стала черепно-мозговая травма», — сказали в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи собрали неопровержимые доказательства того, что именно мужчина причастен к смерти женщины. Дело направили в суд. // МК