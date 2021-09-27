В России участкового задержали по делу об изнасиловании 12-летней девочки

Участковый из города Первоуральск задержан по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, сообщило управление МВД по Свердловской области.

25 сентября к наряду патрульно-постовой службы в Первоуральске обратилась местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила о «противоправных действиях насильственного характера» со стороны двух незнакомых мужчин.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на МВД, было возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Полиция задержала подозреваемых. Один из них — помощник машиниста 1980 года рождения, ранее судимый за кражу, разбой, угрозу убийством и убийство. Второй — участковый уполномоченный 1988 года рождения, поступивший на службу в полиции полтора года назад.

Управление СК по Свердловской области сообщило изданию ЕАН, что обоим фигурантам дела предъявлено обвинение. Решается вопрос об их заключении под стражу.

По информации источника ЕАН, задержан участковый уполномоченный Александр Хусаинов. 25 сентября он пришел к своему другу и увидел, что тот якобы насилует 12-летнюю девочку, которую он заманил со двора к себе домой. Хусаинов, по словам источника ЕАН, присоединился к товарищу. // Медуза