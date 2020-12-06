В России юные отморозки жестоко избили девушку-таксиста и угнали ее машину

В Новосибирске компания пьяных подростков напала на девушку.

Как сообщает Baza, подрабатывавшая таксистом молодая женщина остановилась ночью у продуктовой палатки, чтобы купить себе еды. В какой-то момент к ней подошли молодые люди и начали приставать. Получив отказ общаться, злоумышленники начали избивать жертву.

В сеть попало видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как четверо парней жестоко избивают несчастную, в том числе ногами, когда она падает на пол. Затем они выволакивают ее на крыльцо, продолжая избивать. Следом девушку оттаскивают по ступеням на землю и продолжают бить ногами в лицо, жертва уже не сопротивляется.

После избиения, отморозки угнали автомобиль жертвы и некоторое время катались на нем по городу, пока не увязли в сугробе.

Как сообщает «Тайга.Инфо», среди нападавших были несовершеннолетние — 15 и 16 лет. В настоящее время все участники преступления задержаны.

Возбуждено уголовное дело. Данные о состоянии пострадавшей уточняются. // МК