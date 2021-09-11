В России задержан подозреваемый в убийстве 8-месячной девочки

Главк СКР по Челябинской области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 8-месячной девочки в Чебаркульском районе.

Преступление было совершено накануне. По факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Благодаря своевременно проведенным оперативным действиям по подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний местный житель. Пока его имя не раскрывается. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

По данным местных СМИ, подозреваемый является сожителем матери девочки. Когда женщина пошла в магазин, он остался с ребенком один. Разраженный тем, что девочка плакала и мешала ему, мужчина сжал горло ребенка, отчего малышка скончалась. После этого мужчина спрятал тело в подпол.

Любопытно, что некоторое время назад задержанного уже привлекали за нанесение побоев девочке. В связи с этим решается вопрос о возбуждении еще одного дела в отношении социальных служб за их бездействие после первого происшествия. // МК