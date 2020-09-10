В России живодерка истязала и поедала собак

В Алтайском крае завели уголовное дело на жительницу села, которая истязала и ела собак, заявили в пресс-службе регионального МВД.

Уголовное дело возбудили по ч.2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» в отношении жительницы села Зеленая Дубрава в Рубцовском районе 1966 г.р. Отмечается, что женщина в июне 2020 ода забила двух щенков с целью употребления в пищу.

Соседи живодерки сняли видео и опубликовали в местных пабликах. На кадрах женщина с особой жестокостью убивала пса. Этот ролик вызвал огромный общественный резонанс, но полиция изначально отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку женщина питалась собаками, поэтому для нее это было «средство выживания».

Как рассказали в ведомстве, проверку провели заинтересованные ведомства, узнав о материальном положении жительницы Зеленой Дубравы. Оказалось, что женщина не находится в асоциальном положении и не состоит на учете в службе соцзащиты как представитель остронуждающейся категории граждан, она имеет официальные источники дохода. // МК