В российской больнице юные подонки надругались над ребёнком, который лежал с ними в одной палате

Они сняли видео и отправили знакомым

В диких съемках заставили участвовать младшеклассника старшие соседи по палате в одной из областных больниц. Подростки сняли процесс на видео и разослали знакомым.

Как стало известно «МК», 10-летний мальчик попал в медицинское учреждение в конце лета после внезапной потери сознания на улице. В палате вместе с ним оказались два соседа — 15-летние подростки из неблагополучных семей. Младшеклассника смущало, что они курят и матерятся, однако он пытался как-то наладить общение.

Между тем в одну из ночей отморозки подошли к спящему школьнику, разбудили его, схватили его за шею и совершили развратные действия. При этом сняли происходящее на телефон и разослали знакомым.

Через некоторое время один из адресатов обратился в правоохранительные органы. Сейчас ведётся проверка.

С подростками уже беседовали стражи порядка. Один из них во всем сознался.