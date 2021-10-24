В российском Орске задержан подозреваемый в убийстве девушки, чье тело нашли в чемодане

В Орске Оренбургской области задержан 42-летний мужчина, который подозревается в убийстве 39-летней женщины, чье тело было найдено в чемодане во дворе жилого дома.



Как сообщили в СКР, в ближайшее время задержанного допросят. Личность погибшей установлена. Она была знакома с предполагаемым убийцей.

Напомним, расчлененное женское тело в чемодане нашли дети, которые играли во дворе дома на улице Станиславского. Они сообщили родителям о находке, те вызвали правоохранительные органы. // Znak.com