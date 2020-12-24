В САП прокомментировали скандальную передачу «дела Татарова» в СБУ

Решение Офиса Генерального прокурора Украины о передаче дела, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины свидетельствует о «беспрецедентном и исключительном внимании Офиса Генерального прокурора в этом конкретном деле».

Об этом заявила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

«Принятие решения о передаче дела в СБУ тем же способом, как это было сделано, свидетельствует о беспрецедентном и исключительном внимании Офиса Генерального прокурора в этой конкретном деле. В совокупности с тем фактом, что подозреваемым по делу является чиновник Офиса Президента, может производить у общественности впечатление предвзятости со стороны Офиса Генерального прокурора в отношении высших должностных лиц, что, в свою очередь, крайне негативно отражается на авторитете прокуратуры в целом, а также подрывает уверенность граждан в равенстве всех перед законом и веру в верховенство права», — заявили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что принятие таких кардинальных процессуальных решений, как замена процессуальных руководителей или изменение подследственности, в любом деле, а тем более в сложных делах, неизбежно влияет на темпы расследования и его эффективность, ведь заставляет новых следователей и прокуроров останавливаться и изучать сначала все материалы производства и с нуля выстраивать дальнейшую тактику и стратегию — вместо того, чтобы просто продолжать следствие.

«Также обращает на себя внимание в данном деле, что судья принял обязать Генерального прокурора принять решение об изменении подследственности по делу, подследственного детективам НАБУ в соответствии с прямым указанием закона, а именно ст. 216 УПК Украины. Ст. 36 УПК Украины прямо запрещает принятие решений о поручении досудебного расследования другому органу по делам подследственных НАБУ любыми должностными лицами, в том числе Генеральным прокурором. То есть, суд обязал Генерального прокурора провести действие, которое Генеральный прокурор как должностное лицо не имеет полномочий осуществлять», — добавили в прокуратуре.

По их мнению, при таких обстоятельствах Офису Генерального прокурора целесообразным было бы обращение к следственному судье в порядке ст. 380 УПК Украины с просьбой разъяснить решение. Такое обращение является обычной практикой прокуратуры в подобных случаях, так например как это было в деле в отношении судей ОАСК. И сам факт того, что к следственному судье не обратились с просьбой о разъяснении, также свидетельствует об особом и нетипичном характере действий руководства Офиса Генерального прокурора в данном деле.

«При этом стоит отметить, что ни Генеральный прокурор, ни его заместители все равно не имели бы полномочий на смену подследственности в этом деле в соответствии с постановлением следственного судьи. Зато обращение за разъяснением дало бы именно суду возможность согласовать свое решение с положениями закона», — добавили в САП.

Также в специализированной антикоррупционной прокуратуре призвали всех должностных лиц, причастных к функционированию системы уголовной юстиции в сфере борьбы с высокопоставленными коррупцией, несмотря на чувствительность этой сферы, особое внимание к ней со стороны общества, руководствоваться при принятии собственных решений принципами неуклонного следования закону, обеспечения интересов эффективности расследования, обращения способом, который не давал поводов сомневаться в беспристрастности следователей, детективов, прокуроров и следственных судей.

«Доверие граждан, субъектов хозяйствования, коллег из других правоохранительных органов, а также судей, иностранных партнеров, в том числе из правоохранительных органов других стран, с которыми прокуроры САП имели и будут иметь в будущем потребность сотрудничать во многих делах, является не абстракцией, а ценным ресурсом, необходимым для эффективной реализации прокурорами своих полномочий», — подытожили юристы.

Напомним, сегодня Офис Генерального прокурора Украины передал дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины.

После этого Высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову.