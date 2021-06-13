В селе на Днепропетровщине мамаша жестоко избила 3-летнюю дочь

В селе Шульговка Днепропетровской области мать избила свою 3-летнюю дочь. Ребенка с множественными травмами доставили в больницу Днепра.

Предварительно, инцидент произошел 10 июня. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

Что побудило мать на такие действия по отношению к ребенку, выяснят правоохранители. Девочку доставили областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, совмещенная травма тела, множественные ушибы и гематомы туловища рук и ног.

В срочном порядке ей провели операцию. Была трепанация черепа. Также выяснилось, что у девочки перелом ключицы.