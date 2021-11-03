В селе на Полтавщине мужчина убил мать

В селе Полтавской области мужчина жестоко убил собственную пожилую мать и похоронил ее за домом.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

У 52-летнего жителя села под Миргородом и его 79-летней матери случился конфликт на бытовой почве. В результате сын расправился с женщиной, нанеся ей многочисленные травмы. После этого он закопал тело во дворе ее дома.

Он убеждал правоохранителей, что женщина умерла естественной смертью на фоне болезни. Денег на похороны не было и поэтому ему пришлось хоронить тело самостоятельно. Когда же тело выкопали, то обнаружили повреждения на лице и туловище — у нее были сломаны более 25 ребер. // Апостроф