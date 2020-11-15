В Северодонецке мужчина выстрелил из ружья в живот соседу

Патрульные полицейские задержали жителя Северодонецка, который выстрелил из ружья в соседа.

Инцидент произошел сегодня, 15 ноября, около 17:00. В Северодонецке на улице Новикова, бытовая ссора между соседями переросла в стрельбу, сообщили в Патрульной полиции.



Прибыв на месте происшествия, полицейские обнаружили мужчину с ранением в живот и ружье, стоявшее в подъезде. По словам очевидцев вероятный стрелок находился в своей квартире. Патрульные задержали подозреваемого.

Пострадавшего госпитализировали в Северодонецкую городскую больницу. На месте происшествия сейчас работают следователи. // 06452.com.ua