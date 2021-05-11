В Славянске застрелили 57-летнего мужчину

Убийство совершено 8 мая. Около 16:00 на улице Целинной в Славянске был убит хозяин одного из домов. Киллер открыл калитку и произвел один выстрел. Предположительно из пистолета. Пуля попала жертве прямо в сердце.

Что известно о погибшем. По информации Славянск деловой — это был одинокий мужчина, возраст 57 (58 лет).

Владимир (так звали погибшего) был приветливым и ничего дурного соседям и окружающим не сделал. Поговаривают, занимался нумизматикой. В частности, монетами. Следов ограбления или взлома домовладения полиция не обнаружила.

Пока на официальных сайтах Краматорского райуправления и полиции Донецкой области нет никакой официальной информации о преступлении.