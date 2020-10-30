В смертельном ДТП на Майдане два человека погибли, трое получили травмы

Вследствие ДТП, произошло сегодня на Майдане Независимости погибли два человека и трое получили травмы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киева.

“ЧП произошло сегодня, около 16 часов. Предварительно, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил менее 4 авто, и остановился. В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства, предварительно — водитель трезв. Сейчас движение по улице Крещатик перекрыто.