В США чоловік застрелив у магазині трьох темношкірих відвідувачів

В американському Джексонвілі, штат Флорида, озброєний гвинтівкою та пістолетом чоловік увірвався до магазину та застрелив трьох темношкірих відвідувачів. Після він застрелився сам.

Шериф міста Т. К. Вотерс розповів журналістам, що чоловік був озброєний пістолетом Glock і гвинтівкою AR-15, також він був вдягнений в тактичний жилет і маску. Він увійшов до магазину мережі Dollar General і застрелив двох темношкірих чоловіків і жінку, після чого застрелився сам.

Слідство зазначає, що злочин було скоєно на расовій основі, адже перед злочином він розіслав кілька маніфестів до ЗМІ, де виражав свою ненависть до темношкірих. Крім цього, його зброя була розмальована свастиками.