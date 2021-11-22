В столичном ночном клубе пьянь устроила «разборки»

В Днепровском районе Киева пьяные ромы устроили массовую драку в ночном клубе и напугали других посетителей.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Потасовка произошла по адресу ул. Андрея Малышка, 2, в ночном клубе «Эскалибур». По словам очевидцев, несколько человек отдыхали вместе, но один из них перепил и начал «кидаться» на людей. Охранник выпроводил его из заведения. Через час пьяный мужчина вернулся в ночной клуб со своими товарищами, которые инициировали массовую драку на глазах у других посетителей.

Всего на место прибыло шесть экипажей полиции и два экипажа охраны. По словам свидетелей, правоохранители забрали только «самого крикливого».

«Апостроф»