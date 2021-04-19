В столице будут судить предпринимателя, незаконно добывшего песка на ₴626 млн.

В Киеве будут судить предпринимателя, без специального разрешения, организовал незаконное добыча песка с Бортнического месторождения.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

“Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя правления акционерного общества по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и нарушение правил охраны и использования недр (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, председатель правления акционерного общества с 2017 по 2018 год в нарушение условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка с Бортнического месторождения на территории Дарницкого района г. Киева и незаконно завладел ними.

Сообщается, что согласно заключению инженерно-экологической экспертизы общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением СБУ, при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.