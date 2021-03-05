В Сумах мужчина устроил погром в магазине

Разбитые витрины, напуганные продавцы и посетители — все это работа 43-летнего мужчины. Работники полиции охраны, быстро прибывшие на вызов, успокоили дебошира.

В Сумах, около 17.00, в продовольственный магазин зашел приятной внешности, аккуратно одетый мужчина и неожиданно начал крушить ногами стеклянные витрины.

Крайне напуганная продавщица воспользовалась кнопкой «Срочный вызов полиции».

Немедленно прибыв на место вызова, сотрудники группы реагирования полиции охраны усмирили агрессивно настроенного посетителя. Им оказался 43-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за незначительные правонарушения. Мужчина имел трезвый вид, но адекватно объяснить свои действия не смог, поэтому он был приглашен в подразделение полиции для установления причин и обстоятельств данного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. // dancor.sumy.ua