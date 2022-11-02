В Сумах оперативно затримали чоловіка, який поранив ножем дружину

У ході раптово виниклого конфлікту зловмисник завдав ножового поранення своїй дружині. Однак уникнути відповідальності йому не вдалося. Наразі чоловік вже дає свої покази слідчим.

Учора до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлено 50-річну жительку с. Велика Чернеччина із ножовим пораненням.

Виїхавши на місце, поліцейські швидко встановили перебіг подій того вечора. Як з’ясувалося, між подружжям виник конфлікт, у ході якого 51-річний чоловік, не втримавши агресії, схопився за ножа та завдав удар дружині.

У результаті чого, 50-річна жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

Працівники поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області