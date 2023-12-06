В Сумах поліція затримала чоловіка за побиття рідної матері

Стосовно зловмисника у поліції відкрито кримінальне провадження. Розпочалося слідство.

Вчора увечері до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні з власного дому була доставлена 82-річна сумчанка. Лікарі констатували у неї відкриту черепно-мозкову травму, переломи кісток обличчя, кровотечу. Стареньку госпіталізували до реанімаційного відділення, де лікарі надають їй допомогу.

Під час госпіталізації жінка пояснила, що так жорстоко її під час сварки побив власний син. На щастя сусідка постраждалої дізналася про цю подію і вчасно викликала бригаду швидкої медичної допомоги.

Зловмисник, вчинивши злочин, покинув матір на території домоволодіння та пішов з дому. Проте під ранок поліція встановила місцезнаходження 53-річного чоловіка і затримала його. Наразі він дає свідчення.

У поліції було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Сумської області