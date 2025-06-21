В Сумах викрили сутенерку, яка створила бордель і вербувала жінок у проститутки

Правоохоронці Сумщини викрили мешканку Київської області, яка займалась сутенерством та організацією місць розпусти. Протиправну діяльність припинили співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що 33-річна жінка з корисливою метою завербувала мешканок різних міст України для надання послуг сексуального характеру. Надалі вона направляла їх до м. Суми, де орендувала житло та створювала умови для заняття проституцією. Вартість таких послуг становила від 4000 до 6000 гривень.

Слідчі та оперативники провели обшуки за місцем проживання фігурантки в місті Києві та в орендованій квартирі в місті Суми, де жінки надавали інтимні послуги.

У результаті обшуків вилучено:мобільні телефони, банківські та SIM картки, чеки,грошові кошти, засоби контрацепції та інші речові докази.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України — сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. Поліція вживає всіх необхідних заходів для встановлення інших можливих учасників злочинної схеми.

Поліція Сумської області