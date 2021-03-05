В Сумах затримали неодноразово судимого шахрая-грабіжника

Затримали 38-річного чоловіка, який за відомою схемою ошукав довірливих пенсіонерів на 150 тис грн

Зранку 4 березеня 2021 року до 90-річної жінки зателефонував невідомий, який розповів, що її син потрапив у ДТП, відтак на лікування потрібні кошти. Домовились, що пенсіонерка збере готівку, щоб передати синові. За грошима повинен був прийти його знайомий. Вже через годину прийшов невідомий чоловік, вихопив із рук пакунок, у якому було 100 тис. грн, і втік.

Потерпіла звернулась у поліцію. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали шахрая-грабіжника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 38-річний житель Дніпропетровської області.

Як з’ясувалось, до цього затриманий вже приїжджав у м. Суми і в такий спосіб ошукав на 50 тис грн 76-річну жінку. Сумська місцева прокуратура вже погодила затриманому підозру. Його діі кваліфіковано за ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Сумська обласна прокуратура