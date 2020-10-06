В Сумах живодер зарезал собаку на глазах у детей
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы
В Сумах в районе Тепличного местный житель на глазах у людей убил домашнюю собаку. Злоумышленника уже задержали.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители выяснили, что происшествие случилось недалеко от детской площадки, где были взрослые и дети. Мужчина порезал животное, в результате чего пес скончался.
В Сумском обществе защиты животных уточнили, что после ранения собака смогла пробежать еще 40 метров, после чего упала замертво.
Также в публикации уточнили, что мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным.
В полиции открыли уголовное производство. Виновнику грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы. // СегодняTweet