В Сумах живодер зарезал собаку на глазах у детей

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

В Сумах в районе Тепличного местный житель на глазах у людей убил домашнюю собаку. Злоумышленника уже задержали.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось недалеко от детской площадки, где были взрослые и дети. Мужчина порезал животное, в результате чего пес скончался.

В Сумском обществе защиты животных уточнили, что после ранения собака смогла пробежать еще 40 метров, после чего упала замертво.

Также в публикации уточнили, что мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным.

В полиции открыли уголовное производство. Виновнику грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы. // Сегодня