В Сумской области бывшую главу сельсовета обвиняют в рэкете

Подозреваемая уверяет, что все деньги шли только на «подопечных»

В Сумской области бывшую руководительницу громады обвиняют в рэкетирстве.

Как сообщает корреспондент «Сегодня», она 15 лет подряд, до прошлого ноября, была председателем сельского совета. Забрав паспорта 11 жителей Печины, женщина получала чужую пенсию.

«Она получает за них зарплату, деньги от паев, от аренды имущества», – рассказал новоизбранный сельский староста Печины Николай Марьенков.

Любовь Зорина, бывшая руководительница села Печины, как оказалось, законной опекуншей людей, у которых забрала паспорта, не была.

«Зорина составила доверенности на свое имя, имея их паспорта. На основании этих доверенностей были поданы документы на сессию Печинского сельсовета, этим лицам с инвалидностью были выданы земельные паи, после чего паи были переданы в аренду мужу Зориной», – отметила замглавы Тростянецкой общины Светлана Миняйло.

Почти все пострадавшие – люди с психическими расстройствами или алкогольной зависимостью. 9 из 11 переписали все свое имущество и землю на Зорину.

«Сегодня» удалось поговорить с бывшей главой села только по телефону. Она уверяет, что все деньги шли только на «подопечных».