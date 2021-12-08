На Одещині посадових осіб викрили у привласненні бюджетних коштів, виділених на харчування в закладах освіти

До протиправних дій причетні голови та бухгалтери двох сільських рад Ширяївської об’єднаної територіальної громади й кілька місцевих підприємців.

Встановлено, що посадовці підписували фіктивні договори з фізичними особами-підприємцями на закупівлю й поставку продуктів та інших товарів у садочки та школи за завищеними цінами. Натомість самостійно купували харчі на ринках за в рази нижчими цінами, а різницю переводили в готівку й розподіляли між собою. За три роки правопорушники уклали тисячі таких угод на 23 мільйони гривень.

На робочих місцях, у домоволодіннях та транспортних засобах фігурантів були проведені санкціоновані Київським районним судом міста Одеси обшуки. В якості речових доказів вилучені банківські картки, фіктивні печатки ФОПів, договори, накладні, сесійні рішення та інша документація.

Дії правопорушників кваліфіковані за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування, яке проводять співробітники Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одеської області