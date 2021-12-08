В Сєвєродонецьку викрили шахрая, який працював за схемою «cувенірна купюра»

Поліцейські вкотре попереджають про шахраїв, які використовують несправжні купюри: перевіряйте кожну купюру, яку ви отримуєте в руки! Особливо це стосується купюр номіналом 200, 500, 1000 грн, на них мають бути відсутні затертості, сторонні написи!

Вчора, 7 грудня, до поліції м. Сєвєродонецьк надійшло повідомлення продавця одного з магазинів про те, що невідомий чоловік розплатився купюрою номіналом 1тис грн, яка виявилася несправжньою.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий за вчинення корисливих злочинів 59-річний місцевий мешканець. Чоловік придбав товар на 350 грн, який оплатив сувенірною купюрою, отримав решту та пішов з магазину.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 190 КК України «Шахрайство», проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Луганської області