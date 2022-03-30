В тайнике на Днепропетровщине обнаружили психотропов на 10 миллионов

В Криничанском районе Днепропетровской области в тайнике обнаружили психотропные вещества на 10 000 000 гривен. Из тайника их должен был забрать наркодилер из Киевской области, но ему помешали сотрудники полиции.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Днепропетровской области.

Вечером 28 марта неподалеку от одного поселков Днепропетровщины полицейские остановили ​​машину под управлением жителя Броваров. Во время беседы с 25-летним парнем правоохранители заметили, что он ведет себя подозрительно. В ходе осмотра мобильного телефона последнего, они обнаружили переписку, в которой был указан маршрут к месту тайника с почти десятью килограммами наркотиков.

Приехав на место, указанное в маршруте, полицейские обнаружили и изъяли из тайника черный пакет, в котором находилось 10 свертков с психотропным веществом А-PVP. Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о сообщении о подозрении злоумышленнику.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.