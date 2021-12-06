В Тернополе обнаружили тело молодой девушки

В городе Тернополь под окнами одного из домов нашли мертвой молодую девушку, ей было всего 22 года. Ее личность правоохранители пока не установили, а жители дома заявили, что скончавшаяся не была их соседкой.

О трагедии сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. Тело девушки обнаружили утром 6 декабря.

На месте работала следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Они исследовали придомовую территорию. О причинах смерти девушки пока не сообщается, их должна установить экспертиза.

Правоохранители только рассказали, что умершая была жительницей Тернопольского района, а как очутилась в городе, пока неизвестно.

Как пишет местное издание 20 минут, тело было обнаружено на улице Лозовецкой. Жители дома, с которыми пообщались журналисты, умершую не узнали.

«Рядом с домом – автостоянка. Соседи не исключают, что женщину подбросили под их окна. Потому что никто из местных ее не узнал», – говорится в материале.

Издание также обнародовало фото с места происшествия. На них видно, что умершая лежала лицом к земле. Она была без верхней одежды, в темных брюках и свитере в клеточку.

Источники журналистов среди правоохранителей сообщили, что в полиции исключили, что девушка могла упасть с крыши – там не нашли никаких следов.

Ведомости по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 115 Уголовного кодекса. // OBOZREVATEL