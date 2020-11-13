В Тернополе разоблачили элитный бордель

В Тернополе правоохранители разоблачили сутенершу и четырех проституток. Девушки в борделе «работали» посменно.

Об этом BAGNET узнал из сообщения полиции Тернопольской области.

«Еще в начале февраля оперативники получили информацию о работе борделя. В ходе проверки выяснилось, что бизнес по предоставлению сексуальных услуг в областном центре организовала 40-летняя жительница Днепра», — говорится в сообщении.

Как отмечается, женщину уже привлекали к уголовной ответственности в Запорожье за аналогичные преступления. Однако тогда она получила лишь условный срок наказания.

«В Тернополе подозреваемая устроила бордель, в котором «работало» посменно четверо молодых девушек с Запорожской и Житомирской областей. Обслуживали клиентов только по месту жительства — на арендованных квартирах. Чтобы не попасть на крючок правоохранителей, сутенерша каждый месяц меняла адрес, снимая новое жилье. Правоохранителям пока известно о семи таких квартирах», — отмечается в сообщении.

Поиском клиентов занималась сама организатор, разместив в Сети объявления о предоставлении сексуальных услуг. Клиентов, говорят девушки, им хватало. За сутки они могли предоставить интим-услуги около десяти мужчин.

«Час услуг стоил 1200 гривен, из которых 50 процентов они отдавали сутенерше, а остальные тратили на оплату за жилье и собственные нужды», — добавляют правоохранители.

Организаторше уже объявили подозрение согласно части 2 статьи 303 УК. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Девушки-проститутки будут отвечать в суде согласно Административному кодексу Украины.