В Тернополі чоловік стріляв з рушниці з вікна квартири, а потім застрелився сам

Сьогодні, 15 травня, близько 14:20 на вулиці Морозенка, 5, сталася надзвичайна ситуація. Чоловік приблизно 37 років стріляв по вулиці та деревах із своєї рушниці, а згодом застрелився сам.

Про трагедію в редакцію сайту Тернополя 0352.ua повідомила читачка, яка проживає неподалік місця події. Інформацію про це нашому журналісту також підтвердили тернопільські провоохоронці.

Як повідомила читачка, загиблому було 37 років. Він мав дружину та двоє дітей, колись жив у Козові, а згодом переїхав у Тернопіль до батька та брата. Наприкінці минулого року в нього померла матір. Сьогодні, близько 14:20, чоловік стріляв із вікна своєї квартири, із кухні, по вулиці та деревах, а тоді застрелився сам. Що було його ціллю — нікому не відомо. На щастя, ніхто із перехожих не постраждав.

Правоохоронцям довелося вибивати вхідні двері, щоб потрапити у квартиру. Там вони побачили тіло чоловіка та рушницю поруч з ним.

Зараз з’ясовуються усі обставини трагедії. Для отримання детальнішої інформації стежте за нашими наступними публікаціями.