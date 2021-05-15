В Тернополі чоловік стріляв з рушниці з вікна квартири, а потім застрелився сам

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Сьогодні, 15 травня, близько 14:20 на вулиці Морозенка, 5, сталася надзвичайна ситуація. Чоловік приблизно 37 років стріляв по вулиці та деревах із своєї рушниці, а згодом застрелився сам.

Про трагедію в редакцію сайту Тернополя 0352.ua повідомила читачка, яка проживає неподалік місця події. Інформацію про це нашому журналісту також підтвердили тернопільські провоохоронці.

Трагедія в Тернополі: чоловік стріляв з рушниці з вікна квартири, а потім застрелився сам

Як повідомила читачка, загиблому було 37 років. Він мав дружину та двоє дітей, колись жив у Козові, а згодом переїхав у Тернопіль до батька та брата. Наприкінці минулого року в нього померла матір. Сьогодні, близько 14:20, чоловік стріляв із вікна своєї квартири, із кухні, по вулиці та деревах, а тоді застрелився сам. Що було його ціллю — нікому не відомо. На щастя, ніхто із перехожих не постраждав.

Правоохоронцям довелося вибивати вхідні двері, щоб потрапити у квартиру. Там вони побачили тіло чоловіка та рушницю поруч з ним.
Зараз з’ясовуються усі обставини трагедії. Для отримання детальнішої інформації стежте за нашими наступними публікаціями.

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