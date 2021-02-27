В центре Мариуполя совершено убийство молодой пары

Сегодня, 27 февраля, в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на пр. Нахимова обнаружены два трупа.

Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629.

Предварительно известно, что молодая пара (возраст 25-35 лет) была жестоко зарезана в квартире. Тела женщины и мужчины обнаружены с многочисленными ножевыми ранениями.

На месте событий работают судмедэксперты, полиция, кинологи с собаками.

По словам очевидцев, одно из тел находилось в ванной комнате.

Жительница соседней квартиры рассказала 0629, что впервые увидела эту пару три дня назад. Ее собака, случайно заскочила в эту квартиру через открытую дверь. Женщина и мужчина показались очень приличными и доброжелательными людьми. Вероятно, они арендовали квартиру, в которой и произошло убийство.

Сегодня ночью соседка слышала странные звуки. Предположительно, именно тогда и произошло убийство.

В настоящее время тела погибших направлены в морг для проведения экспертизы.

Полиция пока не комментирует происшествие. В пресс-службе пообещали дать подробности двойного убийства в понедельник, 1 марта.

По неподтвержденной информации, женщину кто-то поджигал, а у мужчины было перерезано горло. Квартира была заперта, а ключи находились внутри.

Также есть данные, что хозяин сдал квартиру посуточно 25 февраля, а когда не смог дозвониться до квартирантов приехал сам. Он открыл дверь своим ключом и обнаружил два трупа.