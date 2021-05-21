В ухиленні від сплати понад ₴10 млн. податків підозрюють директора підприємства на Хмельниччині

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підприємства за фактом ухилення від сплати податку (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, в бухгалтерському та податковому обліках за жовтень 2018 року він не відобразив усіх доходів товариства та ухилився від сплати до бюджету податку на прибуток в сумі понад 10 млн грн. Вказаними діями державі завдано збитки в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури