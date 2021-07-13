В Украине ужесточают наказание за незаконное проникновение в Чернобыльскую зону

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Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект – 269 нардепов его поддержали

В понедельник, 12 июля, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект 4156 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Он ужесточает наказание за проникновение в зону ЧАЭС.

Документ по Чернобылю дорабатывают в соответствии с предложениями и замечаниями / Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж «Сегодня»

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Согласно ему усилится ответственность за:

  • уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон;
  • нарушение требований режима радиационной безопасности;
  • самовольное поселение в Чернобыльской зоне отчуждения;
  • проникновение в Чернобыльскую зону отчуждения без законного разрешения.

Законопроект приняли при поддержке 269 народных депутатов. Он разработан в соответствии с Указом Президента Украины «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы».

Сейчас документ дорабатываются в соответствии с предложениями и замечаниями в первую очередь в части определения наказания. // «Сегодня»

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