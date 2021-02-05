В Украине запустили онлайн-дневник для жертв домашнего насилия

В Украине запустили онлайн-платформу для людей, которые стали жертвами насилия.

Как сообщают в Минюсте, платформа «Мне кажется» (https://itseems.com.ua) — своеобразный дневник, на страницах которого люди анонимно могут рассказать о своей ситуации и прочесть истории других людей.

«Много историй жертв насилия схожи между собой, поэтому на платформе они выделяются в спецкатегории. Также каждый человек, который пишет свою историю, по желанию может оставить свои данные для обратной связи. Каждая история опубликована абсолютно анонимно, однако публикацией можно поделиться в социальных сетях и мессендежерах», — отмечают в Минюсте.

Люди, оказавшиеся в сложных жизненных условиях, могут найти контакты специальных служб, куда можно обратиться за помощью в случае домашнего насилия. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»